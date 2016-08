il y a quarante ans, ETA faisait “voler” le franquisme

20/12/2013

La thèse conspirationiste la plus répandue et encore diffusée aujourd’hui par la presse d’extrême droite espagnole est celle de la responsabilité des Etats-Unis. L’objectif aurait été de faire pression sur l’État espagnol pour qu’il rentre dans l’OTAN. Les documents révélés par Wikileaks et publiés par le site espagnol Publico et basque Naiz montrent pourtant que les responsables américains furent surpris par l’attentat. De plus ETA accusait au contraire l’amiral de jouer “un rôle essentiel dans l’élaboration d’accords militaires pour l’implantation de bases US dans la péninsule” (Ildo n° 1). Tous les témoins d’époque rencontrés parle JPB, s’ils ne veulent pas rentrer dans les détails sont unanimes pour dire que c’est la seule ETA qui a la paternité de cette action. Un livre publié récemment dément toute implication de la CIA(5) et un ancien responsable des services secrets espagnol au Pays Basque, Ángel Ugarte affirmait au quotidien El Pais dimanche dernier “l’attentat contre Carrero Blanco fut l’œuvre d’ETA avec une logistique de communistes espagnols”. La photo de l’amiral était d’ailleurs l’une des premières sur le mur de photos de victimes d’ETA diffusé par la presse espagnole en octobre 2011 lorsque l’organisation clandestine annonça l’arrêt définitif de ses actions armées.

Un rôle de “clé de voûte” que lui reconnaissent aussi nombre d’historiens. L’amiral avait rejoint dés le début de la guerre civile les troupes putschistes. Militaire dans la marine, il a ensuite gravi tous les échelons jusqu’à être nommé amiral en 1966. Mais dès 1940 il est vice-secrétaire de la Présidence et devient ministre en 1957. Considéré comme l’âme damnée du dictateur, sa main mise sur l’appareil d’état et sa capacité à concilier les différentes tendances du régime le placent sur orbite. “Franco apprécie chez Carrero Blanco l’absence de scrupules, son rôle de conciliateur et d’unificateur entre les différences tendances fascistes” est il d’ailleurs écrit dans le premier numéro d’Ildo (2). Le 6 juin 1973 le dictateur, sentant sa fin approcher, crée pour lui le poste de président du gouvernement. ETA le considérait déjà comme une cible prioritaire depuis de nombreux mois. L’organisation clandestine basque souhaite dans un premier temps l’enlever. “Je suis parti avec d’autres planquer pendant quelque temps, dans le but de voir si nous pouvions l’enlever” se souvient un ancien membre de cette organisation. Un autre témoin affirme en plaisantant à moitié que “la moitié des effectifs de l’organisation” ont été à un moment donné ou un autre affecté à la préparation de l’opération.

Il est un peu plus de 9 h 30 en ce matin gris et froid du jeudi 20 décembre 1973 à Madrid. Le Révérend Père Turpin, lit son bréviaire à au couvent des jésuites, rue Claudio Coello à Madrid. C’est alors qu’il voit passer devant sa fenêtre, pourtant bien au-dessus de la chaussée, une voiture noire. Il s’agit de la Dodge Dart de l’amiral Carrero Blanco, chef du gouvernement du dictateur espagnol Francisco Franco. “J’ai cru rêver” dira plus tard le jésuite (1). Il est vrai que les deux tonnes de la voiture ont effectué un vol de plus de 30 mètres de haut.

Le soir même alors que le régime franquiste est en deuil, tout ce que l’état espagnol, mais aussi le reste du monde, compte d’antifranquistes fait la fête. Dans l’État espagnol l’état d’urgence a beau inciter à la prudence, on fête ça en famille, entre amis. Des témoins ont raconté qu’au Pays Basque ils inventaient des raisons pour justifier dans les contrôles de Gardes civils, le fait de se promener avec de bonnes bouteilles dans le panier. “Il y a eu une naissance” disait-on. Dans les heures et jours qui suivirent ce 20 décembre il y eut un véritable “baby-boom” au Pays Basque plaisantent certains.

À l’époque en exil à Paris et membre du parti socialiste espagnol (PSOE) un témoin confiait “toute l’Espagne antifranquiste était en fête. Ceux qui étions exilés nous avons tous, socialistes, communistes, anarchistes, débouché le champagne”. Il se dit que même Felipe Gonzalez, futur chef du premier gouvernement socialiste d’après dictature, fêta ce moment. “Et hop ! Franco plus haut que Carrero !” scandaient les manifestants antifranquistes à Paris, Toulouse et ailleurs. Dans l’État espagnol on blaguait : “A la mort de Francisco Franco, le Caudillo, bien connu comme un vaniteux envieux, s’adresse à Saint Pierre et lui dit :‘Mais comment se fait-il que Carrero a déjà l’auréole… ?’ Et Saint Pierre lui répondit : ‘Ce n'est pas son auréole, c'est le volant de la voiture’”. À Madrid on plaisante aussi sur le fait que l’État espagnol détient enfin un record du monde : “celui du saut en hauteur en automobile.”

Le chanteur Eñaut Etchamendy écrivit, lui, une chanson, Yup la la. Prévue pour amuser les amis au comptoir, celle-ci se transforma en hymne. Il raconte sa genèse : “ce jour-là je travaillais dans mes serres, un peu plus loin il y avait des réfugiés qui travaillaient dans les leurs. À midi nous avons cassé la croûte ensemble. Il y avait beaucoup de bonne humeur. On parlait du fait qu’il avait fallu un moment à la police pour trouver la voiture de Carrero. Un peu plus tard je vois une amie à sa fenêtre je lui demande des nouvelles elle me répond ‘Ita missa est’. Le samedi j’avais un kantaldi à Mauléon en revenant de chez ma sœur nous chantions avec mes enfants un morceau de country qui s’appelait El Paso de Marty Robins. J’ai repris l’air. Ensuite je me suis inspiré d’une chanson souletine In nomine patris et fili qui raconte l’histoire d’un prêtre tombé du haut d’une échelle. Arrivé à Mauléon je montre ma chanson à Maite Idirin et Eñaut Larralde. Maite dit qu’il faut la chanter, moi je ne l’avais pas prévu pour le kantaldi et Larralde n’était pas chaud”. Finalement devant l’insistance de Maite Idirin ils chantent. Le succès est immédiat. Par la suite E. Larralde, le compère d’Etchamendy “refusera de la chanter. Il faut dire qu’il y avait des pressions, j’ai moi-même reçu une lettre d’un curé qui n’était pas content. Mais un jour dans un kantaldi on entend Antton Valverde la chanter. Je ne sais pas comment les gens du Pays Basque Sud ont récupéré la chanson, mais ça faisait un tabac, le public était survolté. Après ça nous nous sommes remis à l’interpréter.”