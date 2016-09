Institution : Lasserre et Etcheto ont rencontré le conseiller de J-M. Ayrault

20/12/2013

Le président du Conseil des élus Jean-Jacques Lasserre et celui du Conseil de développement Jean-Baptiste Etcheto ont été reçus mercredi à Matignon par Philippe Yvin, conseiller du Premier ministre aux collectivités territoriales et à la décentralisation, à la suite du courrier que Jean-Marc Ayrault leur avait adressé le 20 novembre. Dans cette missive, le chef du gouvernement avait officiellement fermé la porte à la demande de Collectivité territoriale spécifique Pays Basque, mais s’était déclaré “favorable au renouvellement d’un contrat spécifique au Pays Basque dans le cadre du futur contrat de plan Etat-région”, invitant à en discuter avec P.Yvin.

Après avoir “critiqué les diverses déclarations ministérielles blessantes et déploré l’absence de dialogue et de réponse formelle de la part du Gouvernement (jusqu’au courrier récent du premier ministre)”, ils ont confirmé au conseiller “leur intention de poursuivre la réflexion sur l’avenir institutionnel du Pays Basque (…) après les municipales”. À court terme, “la priorité” est “donnée à l’élaboration du contrat spécifique du Pays Basque pour la période 2014-2020”, en appuyant sur “l’ambition” et la “prise en compte des spécificités” qui doit le guider selon eux. M. Yvin a estimé que “l’agenda de travail envisagé” est “cohérent”. MM. Lasserre et Etcheto considèrent donc que “le dialogue peut se poursuivre tant pour réussir le contrat 2014-2020 que pour réfléchir à l’organisation future du Pays Basque”.