L’Eurorégion Aquitaine-Euskadi présente son “tableau de bord”

20/12/2013

L’Eurorégion Aquitaine-Euskadi, créée fin 2011, a présenté hier à Anglet le “tableau de bord” de son territoire, dixit Alain Rousset. “Il faut manier les statistiques avec prudence, mais on ne peut rien faire sans. On a besoin de chiffres pour évaluer les politiques publiques”, a justifié le président socialiste, entouré des Conseillers régionaux Mathieu Bergé (PS) et Michel Veunac (Modem), et du président de la CCI Pays Basque André Garreta.