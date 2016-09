La sélection Kimuak 2 013 projetée à Zinegin Festibala

20/12/2013

Pour rappel, Kimuak se veut un programme du Département de la Culture du Gouvernement Basque qui a pour vocation la diffusion, à l’échelle internationale, d’une sélection annuelle de courts métrages produits en Euskadi. Cette année le spectateur aura à loisir de découvrir A political story de Lander Camarero, Colera de Aritz Moreno, Democracia de Ander Mendia, Hotzanak, for your own safety de Izibene Oñederra, Minerita de Raul de la fuente, Una hora, un paso de Aitor Iturriza et Bernat Gual et Zela Trovke de Asier Altuna. Deux projections se succéderont au Lycée Saint-Joseph, la première sous-titrée en français, la seconde exclusivement en langue basque. Ensuite, place à la découverte de Gure Sor lekua au cinéma Haritz Barne (voir le JPB du 7/12/13).