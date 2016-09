Koldo Ameztoy : “J’ai été cherché les petits trésors dans chacune des deux langues”

20/12/2013

Trente ans que l’artiste conteur arpente le Pays Basque, sillone les routes de l’Hexagone et du monde, contribuant à faire revivre la parole. Cette fois, Koldo Ameztoy a voulu laisser une trace, ou plutôt “des traces écrites”, à la source de quelques-unes de ses créations. Elles sont compilées en deux volumes, l’une en basque, Erran bezala, le second en français, Cela étant dit, aux éditions de la Rhune. “Il ne s’agit pas d’une traduction, certains des textes sont identiques, d’autres dans non” détaille Koldo Ameztoy. En commun donc, les textes In vino fabubla, Biribilketa, luma beltza et Aneta du Boucau. Les lecteurs bascophones découvriront ensuite Jentilak eta ikaskina et Olabegia ; les contes Adour, récits de fleuve et Dans l’œil du gypaète sont en langue française. Une sélection de l’artiste parmi la quinzaine de créations à son actif.