Quatre nouveaux dans le championnat par équipe

20/12/2013

Quatre nouvelles têtes ont rendez-vous avec ce premier grand championnat de l’année qui sera suivi du tête à tête, des nombreux tournois de l’été et du 4,5 (demi-fronton) dans une saison qui ne laisse aucun répit aux pilotaris du Pays Basque Sud. En lançant Ladis Galarza, Aretxabaleta et Urrutikoetxea l’empressa Asegarce n’hésite pas à tenter en profondeur le renouvellement de génération. En face, un seul petit nouveau en la personne d’Ezkurdia. Plutôt expérimentée même l’escouade Aspe avec notamment Titin III qui disputera à 44 ans son dernier championnat par équipe. Le Riojiano fera équipe avec Merino II à l’arrière. Ensemble les deux pilotaris forment l’équipe championne en 2011, lorsque Titin III avait 42 ans. Chez Aspe Ezkurdia fera équipe avec Zabaleta et pour le reste ce sera du grand classique avec Xala-Zubieta et Irujo-Barriola. Aspe n’a donc pas souhaité reformer en 2014, l’équipe championne de 2013, Irujo-Zabaleta.