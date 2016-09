Le personnel soignant de l’Ehpad du Séqué est à bout de souffle

20/12/2013

Ils craignent que la machine ne s’enraye. Les salariés de la maison de retraite du Séqué à Bayonne attendent aujourd’hui de l’agence régionale de santé (ARS) et du conseil général une réaction immédiate. Et pour les y inciter, un rassemblement est organisé ce samedi 21 décembre à 12 h 30 devant l’Ehpad géré par l’association d’aide pour personnes âgées (Adapa)

Le personnel soignant, sous pression, est prêt à exploser. “On ne peut pas continuer comme ça : ils ne se rendent pas compte de l’aspect du terrain et de l’effectif trop réduit que nous sommes”. Noela Davant, soignante au Séqué reproche à l’ARS et donc à l’Etat, une enveloppe trop maigre pour combler les besoins du personnel soignant et des 96 résidents, dont 14 sont accueillis en zones sécurisées pour les personnes atteintes de démence. “On ne peut pas travailler comme on l’a appris, dans le respect des résidents et dans un souci de bien-traitance” déplore Noela Davant qui craint quec la logique “quantitative” de l’ARS, ne mène “à des dérives comme on a pu l’observer il y a quelques années dans les maisons de retraite”.