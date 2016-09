Lettre au JPB - Par Colette CAPDEVIELLE/ Députée des Pyrénées-Atlantiques

20/12/2013

La Presse Quotidienne Régionale et le Pays basque perdent un titre de qualité.

L’extinction du JPB laissera un sentiment de vide à tous ceux qui, comme moi, y trouvaient chaque jour le plaisir et l’intérêt d’un rendez-vous quotidien avec l’information de notre territoire.

Ensuite, et j’y étais moi-même très attachée, le JPB se caractérisait par sa liberté d’expression. Enfin, une rédaction exigeante et de belles plumes sur qui nous savions pouvoir compter, y assuraient un traitement approfondi des sujets spécifiques au Pays Basque autant que nationaux.

Sans quoi je me demande qui nous renseignera sur l’actualité du Pays basque ; qui nous informera sur la charte des langues régionales, le logement, l’avenir institutionnel de notre territoire ? Qui saura procéder à des études comparatives argumentées, avec ce qui se passe de l’autre côté des Pyrénées ? Qui veillera sur la qualité du travail des élus locaux et les contenus parlementaires ?



En cherchant un bon mot sur l’ironique concomitance entre la disparition d’un journal et les travaux que je mène en tant que parlementaire autour du projet de loi sur la protection des sources des journalistes, côtoyant les questions de liberté de la presse, de droit d’informer et d’être informé… je n’ai trouvé que cette conclusion, qui en dit plus que toute allégorie :